Участникам эстафеты олимпийского огня будут измерять температуру

Процедуры во время эстафеты будут варьироваться в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавируса.

Эпидемия коронавируса вносит свои коррективы в эстафету олимпийского огня, которая в марте стартует по всем регионам Японии в преддверии Олимпийских игр, запланированных на период 24 июля-9 августа, передает zakon.kz.

Токийские олимпийские и паралимпийские организаторы разработали политику эстафеты, чтобы справиться с проблемами нынешней вспышки коронавируса. Об этом агентству Kyodo сообщил осведомленный источник.

Процедуры во время эстафеты, которая начнется 26 марта в футбольном учебном центре J-Village в префектуре Фукусима, будут варьироваться в зависимости от ситуации. Оргкомитет предусмотрел возможность ограничения доступа к церемониям, таким, как приветствие прибытия факела, до таких мер, как просьбу к зрителям о проявлении сдержанности при приветствии эстафеты на обочинах дорог.

Температуру будут измерять не только участникам эстафеты олимпийского огня, но и задействованным сотрудникам. Участникам, которые плохо себя чувствуют, будет рекомендовано отказаться от эстафеты.

Оргкомитет также решил сократить размер японской делегации на церемонии зажжения олимпийского факела, которая состоится 12 марта в Греции. Известно, что культурное представление 140 японских учащихся младших и средних школ на церемонии передачи факела в Афинах 19 марта может быть пересмотрено.

Люди во всем мире, в том числе президент МОК, надеются, что эпидемию коронавируса получится победить в ближайшие 3 месяца во всем мире, и Олимпиада-2020 пройдет в запланированные сроки.

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