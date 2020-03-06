Телеканал "Победа" на рынке Казахстана

Уникальный контент доступен на территории Казахстана.

Представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане Ирина Калашникова рассказала, как и где найти эфир телеканала "Победа" на территории Казахстана, передает zakon.kz.

Мы рады тому, что новый масштабный проект "Цифрового Телесемейства Первого" телеканал "ПОБЕДА" нашел отклик у казахстанских абонентов, пользуется широким спросом у операторов. Телеканал доступен к просмотру в сетях крупнейших кабельных, спутниковых и IP-операторов Казахстана таких как ID TV (Казахтелеком), Caspio HD и др. Дополнительную информацию вы всегда можете получить у вашего оператора телевидения, - сказала Ирина Калашникова.

Контентное наполнение телеканала "Победа" сформировано таким образом, что он будет интересен как юному зрителю, так и более взрослому поколению.

Канал совершенно точно нашел свою аудиторию, потому что Великая Отечественная война затронула все семьи нашей страны. Растет интерес к военному художественному и документальному кино, и мы рады предложить нашим зрителям телеканал, который обязательно откроет им что-то новое о Великой Победе, расскажет в том числе и о вкладе казахского народа в Великую Победу. Победа в Великой Отечественной войне была результатом усилий союзных республик, - сказала она.

Создатели нового канала рассчитывают в первую очередь привлечь молодую аудиторию. Поэтому, помимо всеми любимых фильмов о войне, в эфире "Победы" новейшие блокбастеры о подвиге и героизме, которые из года в год становятся самыми кассовыми в прокате.

Телеканал "Победа" Телеканал "Победа" запущен в апреле 2019 года и уже удостоен рядом высших наград: "Золотой луч" 2019. Лучшее оформление канала, открытие года, "Большая цифра" 2020. Лучший документально-познавательный телеканал по версии профессионального жюри и телезрителей.

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