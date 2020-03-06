У украинских шахматистов, погибших в Москве, найдены следы от уколов

При этом в квартире не обнаружены шприцы.

На телах украинских шахматистов 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры, найденными мертвыми в Москве, были обнаружены следы от инъекций, сообщает zakon.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

По имеющейся информации, у парня в уколах руки и ноги, у девушки след от укола под коленом. При этом в квартире не обнаружены шприцы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мертвых парня и девушку с пакетами на головах, обнаружил отец погибшей, когда пришел домой. Личность умершего парня на тот момент была не установлена.

Чуть позже СМИ сообщили, что в квартире на Кастанаевской улице погибли 18-летняя Александра Вернигора и 27-летний Станислав Богданович. По предварительной версии, ребята отравились веселящим газом.

Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам — недавно он выступал за сборную РФ, за что подвергся травле и даже оказался в базе "Миротворца".

Александра Вернигора тоже профессиональная шахматистка, ее имя есть в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), однако она не являлась действующим игроком.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!