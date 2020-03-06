Это было ожидаемо - 21-летний советник Шукеева о назначении

Многие думают, что родители помогли, но они даже не работают в государственных структурах. Они самообеспеченные люди, но никоим образом не повлияли на мое назначение - Асыл Алдаберген.

Вновь назначенный внештатный советник акима Туркестанской области 21-летний Асыл Алдаберген прокомментировал свое назначение, передает zakon.kz со ссылкой на Baigenews.kz

"Это было ожидаемо, потому что из агентства по противодействию коррупции поступали предложения. Turkistan Adaldyq alany, где я работаю, это проектное агентство по противодействию коррупции, которое взаимодействует с местными исполнительными органами. Такие назначения были не только у нас, но и во всех областях. В семи областях уже назначены советники. В целом здесь волна негатива пошла, я думаю, из-за возраста. Многие думают, что родители помогли, но они даже не работают в государственных структурах. Они самообеспеченные люди, но никоим образом не повлияли на мое назначение", - рассказал Асыл Алдаберген.

Он сообщил, что продолжит работать в проектном офисе Turkistan Adaldyq alany Антикоррупционной службы. О проделанной работе будет докладывать акиму области.

Я буду работать в своей должности в проектном офисе Агентства по противодействию коррупции. Также консультировать по вопросам противодействия коррупции. Это моя работа, я этим занимаюсь год, результаты, я думаю, сами говорят о себе. Я каждый месяц буду докладывать о проделанной работе по области Умирзаку Естаевичу (Шукееву - акиму Туркестанской области - прим. ред.). Моя работа всех удовлетворяет, назначение - это нормальное явление", - пояснил Алдаберген.

За новую должность получать зарплату он не будет, так как является внештатным сотрудником.

Асыл Алдаберген учится в университете КазГАСА на четвертом курсе по специальности "менеджмент в строительстве".

Учусь на дистанционной основе, думаю, что тут (на рабочем месте - прим. ред.) буду более полезен, чем в университете. Совмещать учебу и работу не тяжело, так как учусь дистанционно, просто все вовремя сдаю в электронном варианте, - отметил советник акима.

5 марта распоряжением акима Туркестанской области 21-летний Алдаберген Асыл был назначен внештатным советником акима области по вопросам противодействия коррупции, что вызвало много вопросов у общества.

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