В посольстве Нидерландов высказались о проекте нового закона о митингах

"Новые нормы законодательства эффективные". Заместитель главы миссии посольства Королевства Нидерландов в Казахстане Нора Дессинг о проекте закона о митингах

В Казахстане вводится уведомительная система проведения митингов. В Нур-Султане прошло обсуждение вопросов совершенствования законодательства о мирных собраниях с участием МИОР РК и международных экспертов, неправительственных организаций, общественных деятелей и СМИ, передает корреспондент Zakon.kz

Законопроектом предусматривается введение уведомительного характера проведения митингов. Напомним, согласно действующему законодательству, в данный момент организация митингов носит разрешительный характер.

Кроме того, вносятся поправки в понятийный аппарат. Понятие «митинг» будет поделено на пикет, демонстрацию. Закрепляется порядок определения места проведения митинга. Единственное ограничение – нельзя проводить митинги за пределами города.

Более того, при определении места должны быть учтены возможности достижения цели митинга, условия безопасности, доступность и санитарные нормы. Места для проведения митингов будут определяться маслихатами.

Заместитель главы миссии посольства Королевства Нидерландов в Казахстане Нора Дессинг считает новые нормы законодательства эффективными.

Я считаю, что это очень важный законопроект. В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение на проработку данного вопроса, и мы видим это сегодня в реальности. Сегодня мы услышали очень много позитивных моментов, которые вносятся. Считаю, что они будут эффективны. Теперь не терпится это все увидеть в действии, - сказала Дессинг на встречу МИОР РК с международными экспертами в КМО.

Кроме того, по словам представителей министерства законопроектом устанавливаются исчерпывающие перечни для отказов в проведении митинга. Отметим, что действующее законодательства содержит размытые основания для отказов. Примером для отказа может послужить призыв к разжиганию межнациональной и сословной вражды.

Помимо этого, законопроектом исключается понятие о возрастном цензе для участников. Ранее только совершеннолетние граждане могли участвовать в митингах, демонстрациях, маршах.

В свою очередь посол ОБСЕ и глава офиса программ ОБСЕ в Нур-Султан Дьердь Сабо выразил полную готовность к сотрудничеству в данном вопросе.

ОБСЕ готов внести свою лепту в этот процесс. У нас есть институты, отдельные подразделения, которые занимаются данными вопросами и по просьбе стран-участниц ОБСЕ предоставляют свою экспертизу и экспертное мнение. Наша организация готова к анализу, - отметил Сабо.

Отметим, для проведения митинга необходимо уведомить организацию за 15 дней до проведения митинга. В законопроекте предусматриваются нормы, согласно которым будут рассматриваться срочные обстоятельства проведения.

Напомним, в Казахстане принят закон о доступе информации, об открытых данных. На сегодняшний день было получена 261 рекомендация по данному законопроекту от граждан, что свидетельствует о участии и заинтересованности людей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!