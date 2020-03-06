Курсы валют: доллар подорожал еще на полтора тенге

Средневзвешенный курс доллара составил 382,05 тенге (+1,43).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 382,05 тенге (+1,43).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6750 тенге (-0,0745), объем торгов 2 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 382,3-384 тенге, евро – 430-432 тенге, рос.рубля – 5,65-5,75 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.

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