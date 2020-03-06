178 человек прибыло в аэропорт Нур-Султана из Сеула
Из них транзитников – 85.
Фото : zakon.kz6 марта 2020, 16:19
Официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип на брифинге сообщил о прибытии в столицу борта из Сеула, передает zakon.kz.
Сегодня, 6 марта в 16.00, в аэропорт столицы приземлился борт сообщением Сеул - Нур-Султан. Всего прибыло 178 человек. Из них транзитников – 85, а именно Российская Федерация – 31 человек, Узбекистан – 51 человек, Грузия – 3 пассажира. Казахстанцев – 93, из них двое детей, - сказано в сообщении.
Все они подлежат 14-дневной госпитализации в многопрофильных медицинских центров в городе Нур-султане.
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