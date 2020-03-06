Абоненты Алма ТВ на праздники могут остаться без "Цифрового телесемейства Первого"

Договоры с представителями "Первого канала Всемирная сеть" и других кабельных операторов заключены вовремя и проблем с вещанием нет.

Один из крупнейших казахстанских кабельных операторов АО "АлмаТел Казахстан" (торговая марка Алма ТВ) в ближайшее время может лишиться прав трансляции российских телеканалов Первый канал, а так же каналов Дом кино, Время, Телекафе, Дом кино Премиум, Музыка Первого, Бобёр, О!, Поехали!, Карусель, принадлежащих Первому каналу, так как у него закончился контракт на право вещания всех этих телеканалов. Если в ближайшее время контракт не будет подписан, подписчики Алма ТВ могут лишиться возможности смотреть эти каналы.

В письме, присланном Алма ТВ в редакцию zakon.kz, после публикации данной информации, говорится, что "АлмаТел Казахстан" подтверждает факт проведения переговоров с представителями "Первого канала Всемирная сеть" об условиях сотрудничества на 2020 год.

Со стороны казахстанских представителей "телесемейства Первого", а именно ТОО "ПКВС Казахстан" (ПКВС) в очередной раз поступили требования об увеличении стоимости прав за ретрансляцию. ALMA TV со своей стороны предприняло все необходимые меры для сохранения условий сотрудничества и договорных отношений, - говорится в письме.

По сообщению Алма ТВ, на протяжении нескольких лет стоимость ретрансляции постоянно повышалась со стороны правообладателя/дистрибутора, ТОО "ПКВС Казахстан". Если ранее повышение стоимости правообладатель мотивировал инфляцией или изменением курса доллара по отношению к российскому рублю, то для продолжения сотрудничества на 2020 год, стоимость была установлена по умолчанию, без предоставления каких-либо разумных обоснований. Более того, помимо повышения стоимости на 2020 год, со стороны ТОО "ПКВС Казахстан" были предложены дополнительные условия, предоставляющие право последнему в одностороннем порядке, менять финансовые условия в сторону существенного увеличения".

В ходе длительных переговоров оператор предложил правообладателю телеканалов различные варианты взаимодействия, позволяющие сохранить размер абонентской платы по услугам телевидения на прежнем уровне. Однако сторонам не удалось прийти к договоренности.

Указывая на этот факт, авторы письма констатируют, что "АлмаТел Казахстан" не получала официальных уведомлений или требований от уполномоченных лиц "Первого канала Всемирная сеть" о прекращении прав на ретрансляцию" и отметили, что они со своей стороны намерены продолжить переговоры, сохранить прежние условия по договорным отношениям.

В свою очередь редакция располагает документом от 6 марта 2020 года, в котором руководство Первого канала сообщает Генеральному директору АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" г-ну Басину Г. Д., что предложенные ими условия сотрудничества на 2020-2021 годы, которые неоднократно обсуждались, не могут быть приняты:

Компания приняла все меры для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, однако с вашей стороны продолжается незаконное вещание и преднамеренное затягивание подписания Лицензионного Договора, - говорится в письме. - Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, предлагаем заключить Лицензионный Договор на ранее озвученных Компанией условиях либо незамедлительно прекратить незаконное вещание пакета телеканалов Цифрового Телесемейства Первого, вернуть в адрес Компании предоставленные карты доступа и оплатить ретрансляцию пакета телеканалов за период с 01 января 2020 года по 06 марта 2020 года.

Таким образом, на данный момент сложилась такая картина: Старый договор кончился, нового еще нет. Соответственно, прав на вещание тоже нет. Не смотря на это, Алма ТВ продолжает трансляцию вышеуказанных российских телеканалов, хотя дополнительного предупреждения или требования отключить вещание закон не предусматривает. Телеканал имеет право отключить вещание после окончания договора.

Стоит отметить, что условия предоставления прав на трансляцию одинаковые для всех. Договоры с представителями "Первого канала Всемирная сеть" и других кабельных операторов заключены вовремя и проблем с вещанием не имеют.

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