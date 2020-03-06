В Афганистане на мероприятии с премьер-министром произошла стрельба

Мероприятие было посвященном годовщине смерти лидера партии "Хизб-э Вахдат".

Неизвестные открыли огонь в Кабуле на памятном мероприятии с участием премьер-министра Афганистана Абдуллой Абдуллой, сообщает zakon.kz.

По информации РБК, мероприятие, где, помимо премьер-министра страны, присутствовали экс-президент Афганистана Хамид Карзай и бывший вице-президент Мохаммад Карим Халили, было посвященном годовщине смерти лидера партии "Хизб-э Вахдат" Али Мазари.

Политики успешно покинули опасную зону.

Как отмечает ТАСС, по меньшей мере 27 человек погибли, еще 29 получили ранения в результате нападения.

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