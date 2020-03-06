Куда дели срубленные в горах Алматы ели, показали на видео

Общественность возмутило, что в горах массово вырубили красивые массивные ели, причем срубы деревьев были на вид здоровыми.

Иле-Алатауский национальный парк выпустил видео, в котором объяснил, зачем в алматинских горах, в частности, в Бутаковке срубили красивые с виду здоровые ели, и куда дели древесину, передает zakon.kz.

Общественность возмутило, что в горах массово вырубили красивые массивные ели, причем срубы деревьев были на вид здоровыми. Сотрудники Нацпарка заявили, что вырубка осуществлена на законных основаниях, поскольку деревья эти больные.

Дерево повреждено корневыми вредителями, в этом случае дерево начинает погибать с верхушечной части, нижняя часть ствола может оставаться зеленой, но все равно это дерево считается погибшим, его нужно обязательно удалять. Будет риск заражения других, здоровых деревьев, если только верхушки обрезать, - сказала на видеозаписи начальник отдела Научно-исследовательских работ и горного агро и биоразнообразия Иле-Алатауского Нацпарка Салтанат Кушербаева.

Она добавила, что работы по санитарной рубке лесных культур ели европейской были начаты в сентябре 2019 года согласно материалам лесоустройства, проведенным в 2014 году.

В 2014 году это насаждение было определено в рубку, так как ель европейская подверглась энтомовредителям – стволовые, корневые вредители, из-за чего насаждение начало погибать. Нужно было эти деревья срочно рубить, потому что был риск заболевания от них здоровых насаждений этномовредителями, - доложила Кушербаева.

В Медеуском филиале Иле-Алатауского НПП показали, что весь срубленный официально лес привезли к ним, дерево обрабатывается для изготовления.

Изготавливаем для туристических целей, Аксайского каскеленского лесничества столы, стулья, скамейки, 60 скамеек, 30 столов, половина готовы, - сказал начальник Аксайского дерево обрабатывающего цеха (ДОЦ).

Директор Иле-Алатауского Нацпарка Дамир Малгельдиев пообещал, что взамен срубленных елей европейских в 2021 году высадят молодые ели тянь-шаньские.

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