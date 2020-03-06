Астанчанин выбросил мусор в детскую коляску и попал на видео
Столичные полицейские нашли нарушителя.
Фото : Instagram6 марта 2020, 17:37
Видеозапись с инцидентом попала в соцсети и возмутила общественность, сообщает zakon.kz.
Около 4 утра молодой парень выходил из подъезда. Его сопровождала девушка. Мимоходом парень забросил пакет с мусором, который держал в руках, в детскую коляску у двери.
Видео было опубликовано в Instagram-паблике astanovka98.
Столичные полицейские нашли нарушителя и оштрафовали на 5 МРП (13 255 тенге).
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