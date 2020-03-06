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Назарбаев встретился с Медведевым

В ходе беседы Председатель Совета Безопасности Казахстана приветствовал итоги переговоров глав России и Турции по сирийской проблематике, прошедших вчера в Москве.

Фото : elbasy.kz6 марта 2020, 17:41

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Елбасы поприветствовал высокого гостя, отметив высокий уровень двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Россией во всех сферах взаимодействия.

Мы с Вами работаем давно, всегда находили общий язык и взаимопонимание. Как Вам известно, я сложил полномочия Президента. Сейчас я по закону имею статус Председателя Совета Безопасности. Так что мы с Вами снова коллеги. Давайте работать, обмениваться мнениями по вопросам внешней политики, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Заместитель Председателя Совета Безопасности России также подчеркнул важность межгосударственного сотрудничества.

Каждая моя новая государственная позиция во внешнеполитическом измерении начиналась с визита в Казахстан. Это не случайно. Это характеризует наши союзнические отношения, а также является символом моего уважения к Вам лично, - подчеркнул Д.Медведев.

В ходе беседы Председатель Совета Безопасности Казахстана приветствовал итоги переговоров глав России и Турции по сирийской проблематике, прошедших вчера в городе Москве. Елбасы отметил особую важность приверженности заинтересованных сторон к продолжению Астанинского процесса по урегулированию в Сирии.

По завершении встречи Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев ознакомились с экспозициями выставки Библиотеки Первого Президента РК.


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