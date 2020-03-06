Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу в Японии из-за коронавируса

Япония входит в число самых опасных регионов, в которых свирепствует эпидемия: количество зараженных там уже превысило тысячу человек, так что опасения влюбленных вполне оправданны.

35-летняя Кэти Перри и 42-летний Орландо Блум, которые собирались сыграть свадьбу в Японии в июне, приняли решение отложить торжество. Причиной тому стал коронавирус, который продолжает активно распространяться по миру, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Недавно весь мир поздравлял пару с грядущим пополнением - о радостном событии певица сообщила, выпустив клип на новую песню Never Worn White. В нем звезда позирует в полупрозрачном платье, представляя миру свой заметно округлившийся живот. Теперь же СМИ облетела грустная новость - влюбленные в ближайшее время не сыграют свадьбу. Об этом сообщили источники, близкие к паре.

Для свадебной церемонии в Японии на 150 гостей было все готово. Но из-за коронавируса они решили пока отложить церемонию.

Япония входит в число самых опасных регионов, в которых свирепствует эпидемия: количество зараженных там уже превысило тысячу человек, так что опасения влюбленных вполне оправданны.

О романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в январе 2016 года на афтепати "Золотого глобуса". Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение.

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