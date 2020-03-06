В казахстанских школах могут запретить смартфоны

В 2019 году в интернет-пространстве выявлено более 6,4 тыс. случаев, связанных с нарушением прав ребенка.

Школьникам в Казахстане могут запретить пользоваться смартфоном, сообщает zakon.kz.

Соответствующая информация содержится в ответе премьер-министра страны Аскара Мамина на депутатский запрос от фракции Nur Otan.

Документ опубликован на сайте премьер-министра, где Аскар Мамин пишет, что в стране принимаются меры, направленные на развитие законодательства в информационной сфере, повышение эффективности мониторинга сети Интернет, а также информационной грамотности родителей и детей в вопросах безопасного использования современных информационных технологий.

С июля 2018 года действует Закон Республики Казахстан "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (далее - Закон), который стал ответом на чрезвычайно возросший социальный запрос общества, прежде всего, родителей, педагогов, психологов, других специалистов в области детства, воспитания и социализации, на законодательное обеспечение информационной безопасности детей в Казахстане.

Принятие Закона позволило переосмыслить проблему информационной безопасности молодежи и активизировать работу по профилактике негативного влияния медиа-сферы на воспитание детей, снизить социальные риски, привнесенные информационно-коммуникационными технологиями. Введены нормы, направленные на защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, путем законодательного закрепления требований для организаций образования и операторов связи по предоставлению услуг только "фильтрованного", безопасного Интернета.

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность организаций образования за несоблюдение указанного требования (статья 156-1 КоАП РК). Так, соответствующими государственными органами в 2019 году в интернет-пространстве выявлено более 6,4 тыс. случаев, связанных с нарушением прав ребенка.

Справочно. Распространение порнографии - 3779; пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров - 1851; нарушение норм Закона в части возрастной маркировки – 506; пропаганда суицида - 133; пропаганда жестокости и насилия - 125; размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка - 43; распространение информации, персональных или биометрических данных, позволяющих установить личность несовершеннолетнего – 19.

По результатам уведомительной работы администрациями интернет ресурсов удалено более 1,5 тыс. материалов, связанных с нарушением прав ребенка ("В Контакте" - 1491, "Instagram" - 17 "Facebook" - 4).

Создана возможность пользователям сети Интернет, обнаружившим группу в социальной сети или интернет-ресурсе, распространяющих противоправный контент, пожаловаться на тот или иной материал, являющийся сомнительным. По всем поступившим жалобам, в оперативном порядке, предоставляется правовая оценка размещенных материалов и принимаются меры по блокированию или удалению материала.

Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле Правительства. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами поручено информировать депутатский корпус о проводимой работе. Более детальная информация прилагается.

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