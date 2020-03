Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

Смертник привел в действие взрывное устройство возле американского посольства в столице Туниса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина подъехал к американскому диппредставительству на мотороллере. Приблизившись к наряду полиции, он привел в действие взрывное устройство.

В результате нападения пять сотрудников органов безопасности получили ранения разной степени тяжести. На место прибыли машины скорой помощи.

В стране с июня 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после теракта на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус. Тогда погибли 40 человек. Также боевики напали на Национальный музей Бардо в столице страны.

#Breaking | Suicide bomber blows himself up in Tunisian capital #Tunis. The attack took place opposite the U.S. embassy. #Tunisia (@LibyaReview) pic.twitter.com/v3ZJw3o92l