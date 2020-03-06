Байбек рассказал, кто сможет выдвигать кандидатов на партийные праймериз

По инициативе Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева роль первичных партийных организаций только возрастает.

По инициативе Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" при центральном аппарате организации создана первичная партийная организация "Nur Otan", сообщает zakon.kz.

С членами партии, инициировавшими создание ППО, встретился первый зампред "Nur Otan" Бауыржан Байбек. По его словам, первичные партийные организации являются основой и движущей силой "Nur Otan".

По инициативе Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева роль первичных партийных организаций только возрастает. Именно "первички" смогут выдвигать кандидатов в Мажилис и маслихаты всех уровней через систему внутрипартийных праймериз, проект правил проведения которых вчера одобрило Бюро партии. Это будет открытый и конкурентный отбор, стимулирующий развитие внутрипартийной демократии. Любой гражданин, если он хочет что-то изменить и сделать нашу страну лучше, может вступить в партию "Nur Otan" и участвовать в праймериз, - сказал Бауыржан Байбек.

Первый зампред партии подчеркнул, что НПП "Атамекен" является одним из социальных партнеров государства, проделав за последние годы огромную работу по формированию благоприятных условий для казахстанского бизнеса и развитию предпринимательской среды.

Как вы знаете, бизнес является не только движущей силой экономического развития и основным проводником инноваций, но и выполняет важную социальную миссию по обеспечению занятости населения, составляет основу среднего класса и опору гражданского общества. Поэтому партия "Nur Otan" всегда выступала и будет выступать за всестороннюю поддержку отечественного бизнеса. Как сказано в Доктрине нашей партии, взаимная ответственность и партнерство должны быть важнейшими принципами отношений государства и бизнеса, - отметил он.

В свою очередь председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, являющийся членом политсовета партии с 2013 года, обратил внимание на необходимости доносить до людей основные ценности "Nur Otan".

Все достижения страны неразрывно связаны с Елбасы, который с первых дней независимости уделяет особое внимание поддержке малого и среднего класса. Фракция партии в Мажилисе Парламента тесно взаимодействует с палатой предпринимателей при рассмотрении различных законопроектов, учитывая мнение бизнеса. Я уверен, что благодаря созданию ППО, ряды партии "Nur Otan" будут пополняться, и мы будем продолжать плодотворную работу, в том числе через партийные механизмы, - добавил Аблай Мырзахметов.

Стоит отметить, что сегодня в стране функционирует почти 4700 первичных партийных организаций "Nur Otan", объединяющих свыше 900 000 человек. На базе более 1300 ППО организована работа общественных приемных партии, куда только в прошлом году обратилось 213 000 граждан.

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