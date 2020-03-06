На Шымбулаке 7 марта сойдет лавина
Не рекомендуется выход на крутые заснежные склоны.
Фото : Пресс-служба ДЧС города Алматы6 марта 2020, 19:49
Профилактический спуск снежных лавин произведут на Талгарском перевале, сообщает zakon.kz.
Это необходимо в связи с выпавшими обильными осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова (высота снега 60-90 см). А также на основании рекомендации филиала РГП "Казгидромет" по городу Алматы.
7 марта АГЭТУ ГУ "Казселезащита" планирует произвести профилактический спуск снежных лавин в лавиносборе №26Д для обеспечения безопасности отдыхающих на территории ГЛК Шымбулак.
Не рекомендуется выход на крутые заснежные склоны из-за возможного провоцирование схода лавин. Будьте осторожны в горах, - говорится в сообщении АГЭТУ Казселезащита.
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