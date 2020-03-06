На Шымбулаке 7 марта сойдет лавина

Не рекомендуется выход на крутые заснежные склоны.

Профилактический спуск снежных лавин произведут на Талгарском перевале, сообщает zakon.kz.

Это необходимо в связи с выпавшими обильными осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова (высота снега 60-90 см). А также на основании рекомендации филиала РГП "Казгидромет" по городу Алматы.

7 марта АГЭТУ ГУ "Казселезащита" планирует произвести профилактический спуск снежных лавин в лавиносборе №26Д для обеспечения безопасности отдыхающих на территории ГЛК Шымбулак.

Не рекомендуется выход на крутые заснежные склоны из-за возможного провоцирование схода лавин. Будьте осторожны в горах, - говорится в сообщении АГЭТУ Казселезащита.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!