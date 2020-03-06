Гараж как компенсация за долг – заведено дело о самоуправстве

Злоумышленник решил изъять гаражи в счет уплаты услуг.

В Кокшетау мужчина забрал металлические гаражи знакомого в счет уплаты долга, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Кокшетау поступило заявление от 57-летнего жителя областного центра о похищении гаражей.

Неизвестный, по словам мужчины, вывез принадлежащие ему металлические гаражи в то время, когда он находился в больнице. Сумму ущерба пострадавший оценил в 600 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили похитителя. Им оказался 39-летний житель Кокшетау. Выяснилось, что ранее между потерпевшим и подозреваемым был составлен письменный договор на оказание услуг по перевозке данных гаражей, но подозреваемый не выполнил условия договора, доставив их в другой пункт назначения.

Злоумышленник решил изъять гаражи в счет уплаты услуг.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье 389 УК РК "Самоуправство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения "Обязательство о явке".

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