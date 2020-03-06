Кроме того, в отношении 25 осужденных сокращаются сроки назначенного наказания.

В связи с Международным женским днем президент Узбекистана помиловал 83 женщины, 7 из которых — граждане других государств, сообщает zakon.kz со ссылкой на gazeta.uz.

Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ в связи с Международным женским днем.

12 женщин освобождаются от отбывания наказания полностью, 29 - условно-досрочно, назначенное в отношении 17 женщин наказание заменяется более мягким. Таким образом, из учреждений по исполнению наказания освобождаются 58 женщин. Кроме того, в отношении 25 осужденных сокращаются сроки назначенного наказания.

По инициативе президента были созданы рабочие группы из числа членов Комиссии по вопросам помилования при главе государства и представителей других ответственных ведомств, которые изучили личные дела осужденных и провели с ними индивидуальные беседы с непосредственным выездом на места.

Ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным в возвращении к семьям и близким. Посодействовать их социальной адаптации.

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