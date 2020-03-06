Двое убийц получили сроки в Актобе – родственники убитой недовольны приговором
Из магазина налетчики украли 150 тысяч тенге.
Два наркомана, убившие продавщицу сельского магазина пригородном поселке Бадамша, сегодня получили срок в суде Актобе, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
14 августа прошлого года они изрезали ножом женщину, во время ограбления. Пока она истекала кровью, опустошили кассу и скрылись.
Из магазина налетчики украли 150 тысяч тенге. Полиция задержала их спустя три дня.
В суде Александр Конев частично признал вину, раскаялся и даже оказывал содействие следствию. Суд учел это, а также наличие несовершеннолетних детей и приговорил Конева к 16 годам тюрьмы. На четыре года больше получил его подельник, ранее неоднократно судимый Марат Жусупов. Родные убитой приговором остались недовольны и намерены его обжаловать.
Они заслужили пожизненный срок. Буду советоваться с адвокатом об апелляции, - говорит муж погибшей Тлектес Пирманов.
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