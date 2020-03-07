Дачный поселок в Уральске тонет в нечистотах

Авария произошла неделю назад. Но люди до сих пор борются с последствиями.

Дачный поселок в Уральске затопило каловыми массами нечистотами после прорыва канализационного коллектора. Люди пишут жалобы во все инстанции, но избавиться от дурнопахнущего озера пока не удается, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Авария произошла еще неделю назад. Но люди до сих пор борются с последствиями.

А таковые могут быть непредсказуемы. Запах стоит невыносимый и люди обратились с заявлениями в управление экологии и акимат. Засеивать огород на такой земле они уже не хотят и просят проверить экологию прилегающей территории.

А у Жумагали Нугманова из-за аварии на коллекторе уже неделю не работает автосервис. Перед зданием поставили длинные трубы. Из-за этого не могут проехать машины. За неделю бизнесмен потерял 100 тысяч тенге. Он сдает боксы в аренду, но теперь ему никто не платит.

В этом здании не работает магазин, станция техосмотра и автосервис. Но сейчас они простаивают. Так как из-за труб к зданию нет проезда. Я прошу убрать эти трубы и за неделю простоя получить компенсацию, - говорит предприниматель.

На предприятии "Батыс су арнасы" говорят, пусть люди подают в суд. Это их законное право. Если докажут ущерб - им выплатят компенсацию.

Пусть они все пишут куда хотят. Это же чрезвычайная ситуация была. Мы еще коллектор не наладили, а они уже начинают. Все просчитаем, посмотрим, если через суд докажут - оплатим, какие разговоры? – отвечает генеральный директор ТОО "Батыс Су Арнасы" Кайыргали Имашев.

На замену труб выделено больше миллиарда тенге. Обновленный коллектор планируют запустить примерно через полгода. А людям остается запастись терпением, пока не устранят проблему.

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