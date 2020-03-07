Арнольд Шварценеггер возможно будет судиться с российским роботом

Появилась новость о том, бывший губернатор Калифорнии подал в суд на создателей своего двойника — российскую компанию "Промобот" и потребовал компенсацию в 10 миллионов долларов.

Робот, точь-в-точь похожий на Арнольда Шварценеггера, повторяющий крылатую фразу из второй части Терминатора, стал причиной международного скандала, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Издание TMZ опубликовало новость о том, бывший губернатор Калифорнии подал в суд на создателей своего двойника — российскую компанию "Промобот" и потребовал компенсацию в 10 миллионов долларов.

Российский стартап создал андроида с лицом, похожим на известного актера. Однако, по мнению юристов Шварценеггера, компания незаконно использовала его образ. А голливудская звезда очень критично относится к использованию своего образа в рекламе без предварительного согласования.

TMZ пишет, что Шварценеггер пытался решить конфликт мирно. Его юристы однажды уже направили письмо в Promobot с просьбой не использовать механического двойника, но это не помогло. В феврале Robo-C снова появился на нью-йоркской выставке.

В самом же "Промоботе" заверили, что ни о каком иске до звонков журналистов не слышали и никаких исков от Арнольда Шварценеггера, из суда или любых других органов они не получали. Переговоры об использовании внешности Шварценеггера компания ведет уже несколько месяцев.

Компания "Промобот" — это группа разработчиков из Перми. Фирма специализируется на производстве автономных сервисных роботов. Такие электронные помощники есть уже в Московском метро, Музее современной истории и некоторых банках. Компания создает роботов с любой внешностью по желанию клиента. Например, женщина из Индии заказала точную копию своего покойного мужа. Да и сам Шварценеггер – не первое медийное лицо, прототип которого воссоздали в электронном виде. Например, ранее фирмой был создан "Альберт Эйнштейн", умеющий говорить цитатами великого ученого.

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