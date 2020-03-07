Брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене
Им может грозить пожизненный срок.
Фото : Pixabay7 марта 2020, 06:07
Предыдущий наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед были задержаны с подозрением в госизмене, сообщает zakon.kz со ссылкой на Wall Street Journal.
Охранники королевского двора утром 6 марта пришли в дома двух родственников короля, задержали их и провели обыски.
Членам королевской семьи может грозить пожизненное заключение или казнь. По их мнению, так, благодаря "избавлении" от бывших серьезных конкурентов, была сильнее укреплена власть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.
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