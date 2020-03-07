В Уральске полицейский разъезжал на служебном авто с подложными госномерами

Полицейский наказан в дисциплинарном порядке.

Сотрудник полиции попал в ДТП 19 февраля, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

- В ходе оформления ДТП было установлено, что старший сержант полиции установил и управлял служебным автотранспортным средством марки Toyota Camry с подложным государственным номерным знаком L 103 МОМ, в последующем в отношении него были составлены административные протокола по ст.590 ч.3 "Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков" и ст. 590 ч.4 "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть" КоАП РК. Проведено служебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Как стало известно, по результатам служебного расследования, за допущенные грубые нарушение требования Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 29.12.2015 г. №153, полицейский БПП УП Уральска наказан в дисциплинарном порядке.

- Госномер L 103 МОМ 17 февраля 2011 года был зарегистрирован за автотранспортным средством ВАЗ 21121, принадлежащим Почиталину, и был снят с учета 04 февраля 2017 года, - отметили в полиции.

19 февраля водитель на Toyota Camry столкнулся с Kia в районе остановки С. Тюленина. От удара Toyota перевернулась на крышу. Женщину и ребенка, которые находились в Kia, забрала карета скорой помощи. Позже стало известно, что Toyota Camry - это служебная машина МПС ЗКО и за рулем был сотрудник полиции.

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