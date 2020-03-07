Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Саудовская Аравия ограничила въезд в страну

Требуется специальная справка.

Фото : Pixabay7 марта 2020, 10:59

Саудовская Аравия запретила въезд из стран, где был обнаружен коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на Saudi Gazette.

Для въезда требуется справка, свидетельствующая об отсутствии этого заболевания. Кроме того, королевство ужесточает правила въезда из ОАЭ, Кувейта и Бахрейна. Прилеты из этих стран будут обслуживаться только в трех аэропортах Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в стране закрыли для паломников Каабу. Количество зараженных в королевстве составило пять человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты