Саудовская Аравия ограничила въезд в страну
Требуется специальная справка.
Фото : Pixabay7 марта 2020, 10:59
Саудовская Аравия запретила въезд из стран, где был обнаружен коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на Saudi Gazette.
Для въезда требуется справка, свидетельствующая об отсутствии этого заболевания. Кроме того, королевство ужесточает правила въезда из ОАЭ, Кувейта и Бахрейна. Прилеты из этих стран будут обслуживаться только в трех аэропортах Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что в стране закрыли для паломников Каабу. Количество зараженных в королевстве составило пять человек.
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