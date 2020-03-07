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Лавину спустили в горах Алматы

Пострадавших и разрушений нет.

Фото : flashsiberia.com7 марта 2020, 11:27

Снежную лавину с помощью взрывов спустили в горах Алматы, передает zakon.kz.

По информации АГЭТУ ГУ "Казселезащита", 7 марта в связи с выпавшими обильными осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова (высота снега 60-90 см) и на основании рекомендации филиала РГП "Казгидромет" по Алматы для обеспечения безопасности отдыхающих на территории ГЛК Шымбулак в лавиносборе №26Д (Талгарский перевал) в бассейне реки Киши Алматы в 08:15 был произведен профилактический спуск снежной лавины.

В результате произошел сход снежной массой с объемом 300м3. В ходе проведения профилактических работ жертв, пострадавших и разрушений нет.


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