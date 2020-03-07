В Кыргызстане ввели запрет на проведение спортивных мероприятий
Запрет будет действовать до стабилизации ситуации.
Фото : Pixabay7 марта 2020, 11:38
В Кыргызстане временно ввели запрет на проведение молодежных и спортивно-массовых мероприятий, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.
Отмечается, что решение принято для предупреждения заражения коронавирусной инфекцией и недопущения ее распространения. Запрет будет действовать до стабилизации ситуации.
Соответствующее поручение уже дано руководителям учреждений, находящихся в ведении Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта и областных управлений. Даты основных мероприятий будут скорректированы, — говорится в сообщении.
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