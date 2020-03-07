Посол Китая высказался о победе казашки в премии за мужество

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо остался недоволен победой этнической казашки Сайрагуль Сауытбай в международной премии International Women of Courage Award в США, сообщает zakon.kz.

Игнорируя реальные и очевидные большие успехи по борьбе с терроризмом и экстремизмом в СУАР, Вашингтон в последние годы до безумия поднимает вопрос СУАР, распространяя различную клевету, поливая грязью Китай, чтобы погрузить регион, в т.ч. СУАР в межэтнические, межнациональные кровопролития, насадить вражду и, в конце концов, расправиться с Китаем.

Однако их попытки раз за разом проваливаются. СУАР стал все более безопасным, стабильным и процветающим, жители всех национальностей вновь зажили мирной жизнью. Окончившие центры профессионального обучения благополучно трудоустраиваются, зарабатывают себе на жизнь, перестав быть угрозой для общества. Практика убедительно показывает, что введение центров – это изобретенная Китаем вполне успешная практика для борьбы с экстремизмом. Это и весомый вклад Китая в глобальную борьбу с терроризмом и экстремизмом, и важный залог обеспечения региональной стабильности и безопасности.

У Вашингтона почему-то сложился странный стереотип, что ложь повторяется и со временем становится правдой. Но это как раз говорит об их невежестве. Хватит продолжать лгать, потому что хоть ложь и повторяется сто раз, она никогда не станет правдой. Нынешний цирк с этой наградой лишний раз продемонстрировал, что США – самый большой источник идеологического вируса.

Что касается этой «героини», признанной преступницей и в Китае, и в Казахстане, то о каком мужестве можно вести речь? Ее мужество – предать свою Родину, очернить самыми гнусными и низкими выражениями страну, которая вскормила и вспоила ее и ее семью. Если бы в ней нашлось хоть какое-то мужество, почему бы ей не рассчитаться с кредитными долгами в СУАР? Жаль, что она сама вряд ли сможет по достоинству оценить свою роль в этом геополитическом цирке, - написал в Facebook Сяо.