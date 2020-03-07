Из больницы выписан последний пострадавший в авиакатастрофе Bek Air

Он провел в стационаре ровно 70 суток.

Из Городской клинической больницы №4 6 марта выписан пассажир рейса Z2100 самолета Bek Air, потерпевшего крушение при взлете близ Алматы. Это был последний пациент, из числа пассажиров авиалайнера, находившийся на лечение алматинских врачей, передает zakon.kz.

По информации Управздрав Алматы, Даулет был доставлен в клинику бригадой скорой помощи 27 декабря 2019 года и провел в стационаре ровно 70 суток. Выписан сегодня в удовлетворительном состоянии. Пациенту было проведено 8 хирургических вмешательств.

Был выполнен остеосинтез в аппарате Илизарова открытого фрагментарного перелома правой большеберцовой кости, в последующем выполнена васкуляризированная кожная пластика дефектов кожных покровов мягких тканей в области правой голени и некрэктомия. На сегодняшний день раны зажили, пациент выписан на амбулаторное лечение, в последующем будет периодически наблюдаться, будем контролировать динамику срастания перелома. Ориентировочно, аппарат Илизарова будет стоять 7-8 месяцев. Больной сможет спокойно передвигаться, себя обслуживать, аппарат практически, не повлияет на качество жизни, - рассказал заведующий отделением осложненной травмы и гнойной хирургии ГКБ №4 Рафаэль Гайсин.

Даулет прошел длительное трудное лечение, врачи сделали все необходимое, чтобы сохранить ему ноги и восстановить функцию конечностей. Многочасовые сложные операции, более двух месяцев Даулет был прикован в постели. Врачи отмечают в нем невероятную выдержку и силу воли, это помогло хирургам выполнять сложные операции. Путь к выздоровлению Даулета один из редких случаев смелости и терпения среди пациентов. Сегодня врачи ГКБ №4 удовлетворены результатом. Все процедуры были выполнены своевременно и с ожидаемым эффектом на организм. Лечащий врач Даулета – травматолог Латко Константин Георгиевич.

Сложно выразить словами мою благодарность врачам, они стали мне как братья. Эти люди поставили меня ноги, практически подарили возможность жить заново. Я даже представить себе не мог, что хирурги способны творить подобные чудеса. Огромное спасибо всем!, - поделился впечатлениями Даулет.

27 декабря в авиакатастрофе пострадали 69 человек, 51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: Больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи. В Городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.

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