График движения некоторых поездов изменится в Казахстане

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В Казахстане изменится график движения поездов, передает zakon.kz.

АО "Пассажирские перевозки" сообщил о некоторых изменениях в графике движения пассажирских поездов

- с 1 апреля 2020 назначается новый пассажирский поезд № 19/20 "Нур-Султан-Нурлы жол-Атырау" вагонами "Тұлпар-Тальго" периодичностью через день отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы жол по нечетным числам;

- с 3 апреля 2020 увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда №54/53 сообщением "Нур-Султан-Нурлы жол-Достык" до 2-х раз в неделю (вместо 1 раза) отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы жол по пятницам и понедельникам;

- дополнительно запускается на 6 рейсов пассажирский поезд №701/702 сообщением "Алматы-2 - Нур-Султан Нурлы жол" вагонами "Тұлпар-Тальго" отправлением со ст. Алматы-2 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта 2020г., а со ст. Нур-Султан-Нурлы жол 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта 2020г;

- с 1 апреля 2020 сокращается маршрут следования пассажирского поезда №321/322 сообщением "Алматы-2-Нукус" до ст. Сарыагаш с периодичностью курсирования через день, отправлением со ст. Алматы-2 по нечетным числам (вместо 1 раза в неделю);

- со 2 апреля 2020 отменяется курсирование беспересадочных вагонов по направлению "Мангистау-Нукус-Мангистау" в составе пассажирских поездов №309/310 сообщением "Мангистау-Актобе" (перевозчик ТОО "Otpan Logistic") и №648/647 сообщением "Мискен – Бейнеу" (формирование Узбекской ж/д);

- с 1 апреля 2020 отменяется курсирование пассажирских поездов №393/394 сообщением "Алматы-2-Алтынколь" и №91/92 сообщением "Нур-Султан Нурлы жол-Кызылорда";

- временно приостанавливается курсирование пассажирского поезда №705/706 сообщением "Алматы-2-Петропавловск" на следующие даты: отправлением из Алматы-2 - 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта 2020г., из Петропавловска - 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта 2020 год.

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