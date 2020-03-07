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Узбекистан вступит в ЕАЭС в качестве наблюдателя

Комиссия изучила 16 крупных отраслей экономики страны.

Фото : akipress.org7 марта 2020, 12:52

6 марта в Ташкенте состоялось заседание, посвященное обсуждению вопроса о внесении в палаты Олий Мажлиса заключения и предложений по итогам аналитической и комплексной оценки сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), передает zakon.kz.

По информации uza.uz, в целях подробного изучения и глубокого анализа сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС рабочей группой была проведена работа по изучению 16 крупных отраслей экономики страны.

На заседании были рассмотрены исследования ведущих независимых консалтинговых компаний по этому вопросу и научно-исследовательских учреждений, предложения и заключения зарубежных и местных специалистов.

Также в рамках сотрудничества Узбекистана и ЕАЭС были изучены заключения экспертов по крупным отраслям экономики и промышленной политики, упорядочению таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарному и фитосанитарному контролю и другие вопросы.

Отмечалась взаимосвязь интеграционных процессов Узбекистана во Всемирную торговую организацию и ЕАЭС.

По результатам комплексного изучения воздействия сотрудничества с Евразийским экономическим союзом на национальную экономику Узбекистана намечены меры, которые предстоит реализовать соответствующим министерствам и ведомствам, одобрено предложение о сотрудничестве с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.


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