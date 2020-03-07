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Сотрудники Apple будут работать из дома из-за коронавируса

Это может поставить под вопрос важные проекты.

Фото : Pixabay7 марта 2020, 13:02

Руководство Apple рекомендовало 12 тысячам сотрудникам своей штаб-квартиры в Купертино, штат Калифорния, работать дистанционно в связи с распространением уханьского коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Business Insider.

Как отмечается, компания придерживается в данном случае рекомендации властей округа Санта-Клара. 5 марта они посоветовали населению и предприятиям избегать больших скоплений людей в одном месте.

Apple решила предпринять меры лишь в Купертино, опасаясь, что изменения могут повлиять на ряд важных проектов компании.


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