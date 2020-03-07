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Facebook запретил рекламу медицинских масок

Наши команды внимательно следят за ситуацией - компания.

Фото : nevnov.ru7 марта 2020, 13:09

Компания Facebook запретила рекламировать медицинские маски в соцсети. Такое решение было принято, чтобы предотвратить мошеннические действия со стороны некоторых людей, передает zakon.kz.

- Мы вводим временный запрет на рекламу и коммерческие объявления <…> о продаже медицинских масок <...> Наши команды внимательно следят за ситуацией с COVID-19 и сделают необходимые обновления в нашей политике, если мы увидим людей, пытающихся использовать в своих целях чрезвычайную ситуации в области общественного здравоохранения, — говорится в публикации Facebook.

Как отмечают "Известия", ранее во Франции из парижских больниц было украдено около 11 тыс. медицинских масок и 1,4 тыс. флаконов анисептика. Еще 2 тыс. масок украли в Марселе.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.


Наиболее тяжелая обстановка с распространением заб


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