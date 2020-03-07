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ВОЗ не рассчитывает на исчезновение коронавируса к лету

"Необходимо бороться с вирусом", - утверждает представитель ведомства.

Фото : Pixabay7 марта 2020, 13:22

Всемирная организация здравоохранения не ожидает исчезновения эпидемии коронавируса к лету 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Это ложная надежда, что вирус (COVID-19 - ред.) просто исчезнет летом как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Но мы не можем делать такое предположение. В настоящий момент у нас нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе, - заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

На состояние 7 марта число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тысяч человек.


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