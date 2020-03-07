Как собака-полицейский поздравила женщин с 8 марта
Сэра порадовала женщин Караганды.
Фото : polisia.kz7 марта 2020, 13:50
В канун Международного женского дня сотрудники Управления по противодействию наркопреступности и Центра кинологической службы ДП Карагандинской области провели необычную поздравительную акцию, передает zakon.kz.
По информации Polisia.kz, помощью четвероногого друга они поздравляли женщин с наступающим 8 марта.
Служебно-розыскная собака по кличке Сэра дарила прохожим девушкам и женщинам цветы, чем вызывала у прохожих искренние улыбки и дарила хорошее настроение.
Эмоции у представительниц прекрасного пола были совершенно разными: от шока до неприкрытого детского веселья.
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