Илон Маск отреагировал на эпидемию коронавируса
Народу его реакция не понравилась.
Фото : Getty Images7 марта 2020, 13:57
Глава SpaceX и Tesla прокомментировал вспышку коронавируса, сообщает zakon.kz.
Паника из-за коронавируса – это глупость, - написал Маск в Twitter.
Пост собрал 24 тысячи комментариев. В большинстве, комментаторы недовольны отсутствием каких-либо доводов и краткостью комментария. Также народ недоволен, что человек науки допустил подобные выражения.
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