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Илон Маск отреагировал на эпидемию коронавируса

Народу его реакция не понравилась.

Фото : Getty Images7 марта 2020, 13:57

Глава SpaceX и Tesla прокомментировал вспышку коронавируса, сообщает zakon.kz.

Паника из-за коронавируса – это глупость, - написал Маск в Twitter.

Пост собрал 24 тысячи комментариев. В большинстве, комментаторы недовольны отсутствием каких-либо доводов и краткостью комментария. Также народ недоволен, что человек науки допустил подобные выражения.


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