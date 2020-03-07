Многодетных матерей учат шитью и прикладному искусству в Таразе

Глава региона обратил внимание на важность развития народного прикладного искусства.

В Таразе в павильоне "Көрме" историко-этнокультурного комплекса "Көне-Тараз" впервые прошел мегафестиваль "Көрпе FEST", сообщает zakon.kz.

На мероприятии, прошедшем при поддержке акимата Жамбылской области, было представлено творчество известного этнодизайнера, лауреата республиканской премии "Алтын сапа" Ырзы Турсынзада, организованы обучающие семинары, занятия по швейному и прикладному искусству, выставки и мастер-классы по ведению бизнеса в социальных сетях.

Аким области Бердибек Сапарбаев посетил мегафестиваль и ознакомился с ручными работами мастеров. В своем выступлении глава региона обратил внимание на важность развития народного прикладного искусства, пропаганду национальных ценностей, традиций и обычаев казахского народа.

Глубоко символично, что Международный женский день мы празднуем в первые дни весны, ведь все светлое и теплое связано именно с матерями, которые подарили нам самое главное – жизнь. Мы преклоняемся перед Вами. У казахов есть прекрасное выражение о том, что мать одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир. Вы не только матери, Вы успешно занимаетесь любимым делом, пропагандируя национальные традиции и обычаи, - отметил аким области.

Сапарбаев также подчеркнул, что хорошо знает Ырзы Турсынзада, которая неустанно объезжает отдаленные уголки нашей страны, развивая искусство изготовления национальных корпе. Этим ремеслом наши матери и бабушки занимались всегда, даже в самые тяжелые годы войны и голода.

Данный социальный проект способствует раскрытию потенциала многодетных и малообеспеченных женщин для ведения собственного дела, развитию их возможностей, а также популяризации национального ремесленничества.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля прошел конкурс, состоящий из трех этапов. Также был организован бесплатный семинар-тренинг под названием "Аналар аманаты", участники которого овладели секретами создания курак корпе, одеял, покрывал в национальном стиле и других изделий прикладного искусства.

Победителям конкурса были вручены сертификаты дома авторского дизайна "Алтын орда", швейные машины и другие ценные подарки.

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