В Иране умерла депутат парламента от коронавируса

Днем ранее умер бывший посол Ирана в Сирии.

Депутат иранского Меджлиса (парламент) Фатеме Рахбар 7 марта умерла от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на IRNA.

Сообщается, что она умерла в одной из больниц Тегерана. Ранее работу Меджлиса приостанавливали из-за заражения нескольких высокопоставленных лиц страны. 6 марта также умер бывший посол Ирана в Сирии Хоссейн Шейхльислам.

Всего в стране зафиксировано 3513 случаев заражения, количество жертв достигло 107 смертей.

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