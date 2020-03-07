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В Иране умерла депутат парламента от коронавируса

Днем ранее умер бывший посол Ирана в Сирии.

Фото : Pixabay7 марта 2020, 15:38

Депутат иранского Меджлиса (парламент) Фатеме Рахбар 7 марта умерла от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на IRNA.

Сообщается, что она умерла в одной из больниц Тегерана. Ранее работу Меджлиса приостанавливали из-за заражения нескольких высокопоставленных лиц страны. 6 марта также умер бывший посол Ирана в Сирии Хоссейн Шейхльислам.

Всего в стране зафиксировано 3513 случаев заражения, количество жертв достигло 107 смертей.


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