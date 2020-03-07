США предоставят Украине вооружение на $125 млн
Это первая часть общего транша.
Фото : Pixabay7 марта 2020, 15:43
Пентагон уведомил Конгресс США о предстоящей поставке вооружения Украине на $125 млн, сообщает zakon.kz со ссылкой на CNN.
Отмечается, что эта информация пока неофициальная. Члены соответствующих комитетов Конгресса будут иметь возможность ознакомиться с пакетами помощи до официального уведомления Конгресса.
По данным источников издания в Конгрессе и Белом доме, речь идет о половине первого транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.
"Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, которую рассматривает Конгресса", - заявила официальный представитель Пентагона Карла Глисон.
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