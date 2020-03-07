Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

США предоставят Украине вооружение на $125 млн

Это первая часть общего транша.

Фото : Pixabay7 марта 2020, 15:43

Пентагон уведомил Конгресс США о предстоящей поставке вооружения Украине на $125 млн, сообщает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Отмечается, что эта информация пока неофициальная. Члены соответствующих комитетов Конгресса будут иметь возможность ознакомиться с пакетами помощи до официального уведомления Конгресса.

По данным источников издания в Конгрессе и Белом доме, речь идет о половине первого транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

"Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, которую рассматривает Конгресса", - заявила официальный представитель Пентагона Карла Глисон.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты