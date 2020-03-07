Труп молодой женщины обнаружен после пожара в столярном цеху
Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Фото : polisia.kz7 марта 2020, 15:45
Утром 7 января произошло возгорание одноэтажного столярного цеха на территории частного жилого дома в микрорайоне Байбесик в Алатауском районе Алматы, передает zakon.kz.
По информации Polisia.kz, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.
В результате тушения огня был обнаружен труп молодой женщины. С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Вместе с тем, в Управлении полиции Алатауского района начато досудебное расследование, в ходе чего будут установлены причины и другие обстоятельства возгорания.
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