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ВОЗ насчитала более 100 тысяч больных коронавирусом

Речь идет о периоде с 31 декабря по 7 марта.

Фото : dialog.ua7 марта 2020, 16:34

Количество людей, заразившихся новым типом коронавируса по всеми миру, превысило сто тысяч человек. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В мире насчитывается 101 827 подтвержденных случаев, умерли 3 484 человека. Речь идет о периоде с 31 декабря по 7 марта, по состоянию на 6 часов утра по женевскому времени, - отметил он.

В ВОЗ отметили, что эпидемию можно "обратить вспять", однако для этого "требуется высокий уровень политической воли".

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, началась в Китае в городе Ухань, очаги выявлены в более чем 80 странах мира.


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