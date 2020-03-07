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Эрдоган запретил мигрантам переправляться через Эгейское море

Президент Турции обвинил ЕС в невыполнении обязательств по финансированию пребывания мигрантов в стране и заявил, что страна "не обязана принимать такое число беженцев".

Фото : edek.org.cy7 марта 2020, 17:32

Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ береговой охране пресекать попытки нелегальных иммигрантов добраться до Греции через Эгейское море, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Причиной названо то, что маршрут ставит безопасность беженцев под угрозу.

Накануне турецкий лидер провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых Эрдоган сообщил о "необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам", поскольку оно "не выполняется" и обвинил ЕС в невыполнении обязательств по финансированию пребывания мигрантов в стране и заявил, что страна "не обязана принимать такое число беженцев".

В конце февраля на фоне обострения обстановки в провинции Идлиб Турция открыла свои границы для беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз.


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