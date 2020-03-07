SpaceX отправили Dragon в прощальный полет

Этот рейс станет последним для корабля Dragon первого поколения, так как следующий грузовой рейс на МКС должен осуществить грузовой корабль Dragon 2.

Ракету-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, сообщает zakon.kz.

На сайте NASA отмечается, что ракета была запущена в 23:50 по местному времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Для Dragon этот полет к МКС был 20-м. Капсула космического корабля, участвующая в данной миссии, ранее летала два раза. Кроме того, данная миссия стала последней, совершенной в рамках заключенного в 2008 году между НАСА и SpaceX контракта стоимостью 1,6 миллиарда долларов на доставку грузов на околоземную орбиту.

Он должен доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Среди прочего корабль в негерметичном отсеке доставит на МКС платформу Bartolomeo Европейского космического агентства. Платформа будет установлена на европейском модуле Columbus на внешней стороне станции. Она оснащена 12 отсеками полезной нагрузки для размещения коммерческого исследовательского оборудования. Европлатформа позволит государственным и частным организациям быстро и экономически эффективно проводить исследования в космосе. Полезные грузы не потребуют обслуживания членами экипажа МКС.

Этот рейс станет последним для корабля Dragon первого поколения, так как следующий грузовой рейс на МКС должен осуществить грузовой корабль Dragon 2.

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