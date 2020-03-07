Ержан Бабакумаров ознакомился с условиями пребывания лиц, находящихся на карантине в Алматы

В Алматы случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы.

Сегодня, 7 марта заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров провел заседание регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В рамках заседания председатель штаба Ержан Бабакумаров посетил запретные карантинные зоны, где находятся лица, прибывшие из стран, в которых зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Были посещены карантинные больницы, провизорные комплексы.

В Многопрофильном медицинском центре №2 Е. Бабакумаров ознакомился с созданными условиями и побеседовал с лицами, находящимися на карантине. Были обсуждены вопросы пребывания в клинике, рацион питания и др. Также проведена встреча с медицинским персоналом по вопросам обеспечения качественного медобслуживания.

Лица, находящиеся на карантине, в свою очередь, поделились мнениями по условиям пребывания на карантине, выразили благодарность местной власти, врачам и медицинским работникам за оказываемые меры.

Следует отметить, что для размещения прибывших на базе Многопрофильного медицинского центра №2 организовано 4 отделения. Все граждане размещены в подготовленные палаты, оснащенные необходимым медоборудованием. Для граждан созданы все удобства.

Прибывшие находятся под круглосуточным наблюдением медицинских сотрудников, где проводится трехчасовая термометрия, взяты анализы: мазки из носоглотки и кровь на коронавирус, которые были отправлены в Научный центр экспертизы.

Местными органами принимаются все меры с учетом пожеланий самих пребывающих на карантине, в том числе по обеспечению необходимыми предметами личной гигиены. Дополнительно предусмотрено обеспечение более калорийным питанием, а также овощами и фруктами. В стационаре для родных и близких лиц, находящихся на карантине, организован пункт для передачи необходимых вещей.

Напомним, данная категория лиц (в том числе прибывшие из Южной Кореи) согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача подлежит обязательному непрерывному карантину на 14 дней. В течении карантина не разрешается покидать стационар.

После окончания карантина лицам, выписавшимся из стационара, по месту прикрепления в течении 10 дней работниками поликлиник будет проводится опрос по телефону.

Ранее, 6 марта, председатель регионального штаба - заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров встретился с общественностью, были обсуждены вопросы противодействия занесению и распространения коронавируса на территории самого многочисленного мегаполиса страны. Также представитель общественности был приглашен для осмотра качества реализуемых защитных мер в момент прибытия рейса из Южной Кореи (6 марта).

Справочно: Двумя рейсами из Кореи 5 и 6 марта прибыли 459 граждан Казахстана, которые были размещены на карантин в ранее подготовленные медицинские организации для медицинского наблюдения на 14 дней. Состояние всех находящихся на карантине — удовлетворительное.

В Алматы случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы. Ситуация находится под контролем властей.

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