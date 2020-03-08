Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

Относительно мужского чемпионата мира, который должен пройти в мае в Швейцарии, пока не принято решения.

Женский чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться с 31 марта по 10 апреля в Канаде, отменен из-за распространения коронавируса, сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Турнир должен был пройти с 31 марта по 10 апреля канадских городах в Труро и Галифакс. В нем должны были принять участие десять сборных — Россия, США, Канада, Финляндия, Швейцария, Япония, Германия, Чехия, Дания и Венгрия.

Глава IIHF отметил, что относительно мужского чемпионата мира, который должен пройти в мае в Швейцарии, пока не принято решения.

Нет новой информации на данный момент, мы находимся на связи с правительством Швейцарии. Мы надеемся, что все пройдет, как и было запланировано, - отметил Фазель.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,8 тысячи, погибли 3073 человека, общее число заболевших за пределами КНР превысило 100 тысяч человек в 94 странах, скончались 434 человека, в Канаде зафиксирован 51 случай заражения.

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