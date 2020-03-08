Кадыров высказался о проверке Госдепом его счетов

Глава Чечни подчеркивает, что никогда не вел бизнес за рубежом и ему все равно, что пишут и думают о нем американские конгрессмены.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал, что американские конгрессмены запросили у Госдепа информацию о "его бизнесе и банковских счетах" и прокомментировал эти сведения, сообщает zakon.kz.

Конгрессмены Тома Малиновски и Джо Уилсона направили запрос в Госдепартамент, чтобы начать "сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова", причем именно за пределами России. Как пишет глава Чечни, американцев беспокоят "мой бизнес и мои банковские счета".

Кадыров пояснил, что его не волнуют запросы конгрессменов и ответы госдепартамента, и подчеркнул, что у него нет бизнеса ни в России, ни за рубежом, а также нет счетов в иностранных банках.

Глава Чечни подчеркивает, что никогда не вел бизнес за рубежом и ему все равно, что пишут и думают о нем американские конгрессмены и как на их чаяния отвечает Госдеп США. Ведь у Кадырова есть своя страна, свой президент и свое Федеральное Собрание.

"Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа", - подчеркнул Рамзан Кадыров.

Так же глава Чеченской республики высказался относительно соблюдения прав человека в республике.

Нет, не права человека беспокоят госдеп и авторов запроса. Они днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в ЧР, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки. Успокойтесь, господа! Ничего из этого не получится, – заключил Кадыров.

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