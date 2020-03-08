В Болгарии обнаружили коронавирус
Сразу два случая.
Фото : Pixabay8 марта 2020, 06:01
Два первых случая заражения коронавирусом подтвердили в Болгарии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.
Сообщается, что информация о случаях инфицирования была подтверждена в ходе брифинга в Совете министров начальником национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венциславом Матафчийски.
Также первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии. Его выявили у 48-летней женщины, которая прилетела в субботу из Италии рейсом Болонья - Кишинев.
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