В Болгарии обнаружили коронавирус

Сразу два случая.

Два первых случая заражения коронавирусом подтвердили в Болгарии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

Сообщается, что информация о случаях инфицирования была подтверждена в ходе брифинга в Совете министров начальником национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венциславом Матафчийски.

Также первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии. Его выявили у 48-летней женщины, которая прилетела в субботу из Италии рейсом Болонья - Кишинев.

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