Арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов
Были уничтожены объекты по сборке заминированных лодок.
Фото : AP Photo/Hani Mohammed8 марта 2020, 06:13
Аравийская коалиция нанесла удары по нескольким объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в порту Салиф, сообщает zakon.kz со ссылкой на Saudi Gazette.
Отмечается, что уничтожены объекты, где собирались и с которых запускали заминированные лодки. По его данным, удары были произведены по объектам, с которых запускались начиненные взрывчаткой лодки и дроны, что создавало угрозу безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в Красном море.
Конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года.
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