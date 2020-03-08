Зеленский рассказал про тоталитарные режимы
"Я не хочу, чтобы люди умирали где-либо", - добавил он.
Фото : пресс-служба президента Украины8 марта 2020, 07:20
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос про смену власти в России, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.
Конечно, там появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю... Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково, - уверяет Зеленский.
Глава Украины отметил, что не желает кровавых революций.
Я не хочу, чтобы люди умирали где-либо. Но мы должны понимать, что если вы продолжите затягивать пружину, в какой-то момент она сломается, - утверждает Зеленский.
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