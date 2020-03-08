Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Зеленский рассказал про тоталитарные режимы

"Я не хочу, чтобы люди умирали где-либо", - добавил он.

Фото : пресс-служба президента Украины8 марта 2020, 07:20

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос про смену власти в России, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Конечно, там появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю... Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково, - уверяет Зеленский.

Глава Украины отметил, что не желает кровавых революций.

Я не хочу, чтобы люди умирали где-либо. Но мы должны понимать, что если вы продолжите затягивать пружину, в какой-то момент она сломается, - утверждает Зеленский.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты