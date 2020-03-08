В Китае за сутки умерли 27 человек от коронавируса за сутки

Обнаружены 44 новых заболевших.

По состоянию на 8 марта в Китае число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в стране составило 80 695, сообщает zakon.kz со ссылкой на комиссию по здравоохранению КНР.

Всего вылечились 57 065 человек. За сутки в Китае умерли 27 человек. Общее число жертв выросло до 3097.

Во всем мире заражены более 104 тыс. человек. В Южной Корее зарегистрирован 7041 случай заболевания, в Италии - 5883, в Иране - 5823, во Франции - 949.

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