В Китае за сутки умерли 27 человек от коронавируса за сутки
Обнаружены 44 новых заболевших.
Фото : Pixabay8 марта 2020, 07:30
По состоянию на 8 марта в Китае число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в стране составило 80 695, сообщает zakon.kz со ссылкой на комиссию по здравоохранению КНР.
Всего вылечились 57 065 человек. За сутки в Китае умерли 27 человек. Общее число жертв выросло до 3097.
Во всем мире заражены более 104 тыс. человек. В Южной Корее зарегистрирован 7041 случай заболевания, в Италии - 5883, в Иране - 5823, во Франции - 949.
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